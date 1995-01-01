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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT, размер полотна 60х102.5 см

  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
  • ST-0611CT, размер полотна 60х110 см
Код товара:00000050305
Артикул:15052

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes ST-0611CT — выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Установив осветители на перекладины сзади и снизу, светопропускающее полотно даст возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки.

  • Размер полотна: 60х102.5 см
  • Ширина стола: 60 см
  • Рабочая высота стола: 50 см
  • Высота спинки: 93 см
  • Горизонтальное положение спинки: нет
  • Максимальная нагрузка: 12 кг
  • Материал каркаса: алюминиевый сплав
  • Материал фона: полупрозрачный полимер
  • Вес: 3 кг