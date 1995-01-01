Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT, размер полотна 60х102.5 см
Код товара:00000050305
Артикул:15052
Товар не найден
Характеристики
Вес3 кг
Вес (брутто), кг4.700
Описание
Falcon Eyes ST-0611CT — выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Установив осветители на перекладины сзади и снизу, светопропускающее полотно даст возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки.
- Размер полотна: 60х102.5 см
- Ширина стола: 60 см
- Рабочая высота стола: 50 см
- Высота спинки: 93 см
- Горизонтальное положение спинки: нет
- Максимальная нагрузка: 12 кг
- Материал каркаса: алюминиевый сплав
- Материал фона: полупрозрачный полимер
- Вес: 3 кг