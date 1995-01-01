Стол для съемки Falcon Eyes ST-0611CT, размер полотна 60х102.5 см

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Код товара: 00000050305 Артикул: 15052 Код товара: 00000050305 Артикул: 15052 Вес 3 кг Вес (брутто), кг 4.700 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 3 кг Вес (брутто), кг 4.700 Описание Falcon Eyes ST-0611CT — выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Установив осветители на перекладины сзади и снизу, светопропускающее полотно даст возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки. Размер полотна: 60х102.5 см

Ширина стола: 60 см

Рабочая высота стола: 50 см

Высота спинки: 93 см

Горизонтальное положение спинки: нет

Максимальная нагрузка: 12 кг

Материал каркаса: алюминиевый сплав

Материал фона: полупрозрачный полимер

Вес: 3 кг Видео Наш обзор

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