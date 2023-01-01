Описание

Falcon Eyes ST-0611CT — выбор фотографов, которым требуется мобильное решение. Легкая конструкция отлично подойдет для съемок малогабаритных предметов весом до 12 кг. Установив осветители на перекладины сзади и снизу, светопропускающее полотно даст возможность убрать тени при съемке и получить равномерно освещенный фон без видимой кромки.