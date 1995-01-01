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Шторки Falcon Eyes SSA-BDM, с сотами и светофильтрами, SS крепление

  • SSA-BDM, с сотами и светофильтрами, SS крепление
  • SSA-BDM, с сотами и светофильтрами, SS крепление
  • SSA-BDM, с сотами и светофильтрами, SS крепление
Код товара:УТ-00051318
Артикул:27732

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes SSA-BDM – универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки, сотовую решетку и 4 цветных фильтра на металлической магнитной рамке. Пленка, из которой изготовлены фильтры, жесткая, термостойкая, легко очищается бытовыми неагрессивными средствами. Цвета фильтров: желтый, красный, синий и голубой. Позволяют создать художественные эффекты, необходимые фотографу — дают интересные блики на предмете или создают цветовые пятна на фотографическом фоне.

Шторки ограничивают световой поток и помогают настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из листового металла толщиной 1 мм, крепятся к корпусу с помощью металлических скоб. Такая конструкция позволяет плавно и точно регулировать положение шторок с фиксацией положения. Цвет металлического корпуса и шторок - черный матовый, не бликующий.

Сотовая решетка позволяет точно освещать необходимые участки кадра, ограничивая освещение других частей кадра, делает свет «жестким». Изготовлена из металла и вставлена в пластиковую рамку. Надежно крепится внутри корпуса при помощи защелки-язычка, легко вынимается одним движением руки.

Набор предназначен для использования со вспышками с посадочным диаметром 95 мм, в том числе вспышками Falcon Eyes серии SS.

Характеристики

  • Посадочный диаметр 95 мм (для моноблоков Falcon Eyes серии SS, Godox E и т.д.)
  • Цвета фильтров 4 (желтый, красный, синий и голубой)
  • Вес комплекта 455 г
  • Размер упаковки 16 х 16 х 8.5 см
  • Вес с упаковкой 595 г