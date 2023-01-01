Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50MR, 50 Дж
Код товара : УТ-00017163
Артикул : 25418
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Время перезарядки
до 3 с
Регулировка мощности, диапазон
4 ступени: 1, 1/2, 1/4, 1/8
Длительность импульса
1/1000 с
Синхронизация
световая ловушка, синхроразъем 3.5 мм
Питание
220 В, 50 Гц, патрон E27
Другие характеристики
Вес
240 г
Вес (брутто), г
0.380
Комплектация
вспышка, синхрокабель 3.5 мм - PC (5 м), инструкция, гарантийный талон
Размеры товара
12 х 9 х 9 см
Описание
Особенность лампы-вспышки SS-50MR от Falcon Eyes с матированным колпаком сферической формы состоит в том, что она позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. C этой лампой удобно работать в небольшой студии на предметной или портретной съемке. Мощность лампы-вспышки меняется от 1/8 до максимума с помощью удобного поворотного регулятора с «трещоткой», располагающегося на корпусе лампы. Это дает возможность прорабатывать нужную световую картину при каждой серии кадров.
Лампа срабатывает по импульсу ведущей вспышки (световая ловушка располагается спереди, под стеклом), по проводу или от радиосинхронизатора (вход 3.5 мм, синхронизатор продается отдельно). Кнопка «Test» и регулятор мощности находятся в углублениях по центру корпуса, что дает удобный доступ к управлению лампой.
Лампа-вспышка SS-50 MR устанавливается в стандартный патрон E27 с питанием от сети 180~250V.
Характеристики:
- Мощность: 50 Дж
- Время перезарядки: не более 3 с
- Диапазон регулировки мощности: 1/8 до max
- Длительность импульса: 1/1000 с
- Синхронизация: световой импульс, синхрокабель
- Цветовая температура: 5600-5800 К
- Питание: 180-250 В, патрон E27
- Вес: 380 г
- Размеры: 12 х 9 х 9 см
- Вес брутто: 415 г
- Габариты упаковки: 14х10х10 см
Комплектация:
- Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50MR
- Синхрокабель "PC - 3.5 мм", 5 м
- Инструкция
- Гарантийный талон