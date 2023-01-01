Описание

Особенность лампы-вспышки SS-50MR от Falcon Eyes с матированным колпаком сферической формы состоит в том, что она позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. C этой лампой удобно работать в небольшой студии на предметной или портретной съемке. Мощность лампы-вспышки меняется от 1/8 до максимума с помощью удобного поворотного регулятора с «трещоткой», располагающегося на корпусе лампы. Это дает возможность прорабатывать нужную световую картину при каждой серии кадров.

Лампа срабатывает по импульсу ведущей вспышки (световая ловушка располагается спереди, под стеклом), по проводу или от радиосинхронизатора (вход 3.5 мм, синхронизатор продается отдельно). Кнопка «Test» и регулятор мощности находятся в углублениях по центру корпуса, что дает удобный доступ к управлению лампой.

Лампа-вспышка SS-50 MR устанавливается в стандартный патрон E27 с питанием от сети 180~250V.

Характеристики:

Мощность: 50 Дж

Время перезарядки: не более 3 с

Диапазон регулировки мощности: 1/8 до max

Длительность импульса: 1/1000 с

Синхронизация: световой импульс, синхрокабель

Цветовая температура: 5600-5800 К

Питание: 180-250 В, патрон E27

Вес: 380 г

Размеры: 12 х 9 х 9 см

Вес брутто: 415 г

Габариты упаковки: 14х10х10 см

Комплектация: