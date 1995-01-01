Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-100, 100 Дж
Код товара : УТ-00072968
Артикул : 25330
3 960 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Falcon Eyes SS-100 компактная лампа-вспышка, предназначена для установки в стандартный патрон Е27, мощность 100 Дж. Основное назначение — используется как вспомогательный источник света при подсветке отдельных участков кадра и предметов, создании бликов в нужных местах, также возможно использовать как основной источник света в некоторых видах съемки.
Характеристики:
- Мощность: 100 Дж
- Ведущее число (ISO 100): 28
- Время перезарядки: 1-3 сек.
- Цветовая температура: 5500K ±200K
- Длительность импульса: 1/800 сек
- Диапазон регулировки мощности: 1/8 – 1/1
- Способ синхронизации: световая ловушка, синхроконтакт
- Напряжение на синхроконтакте: 5 В
- Питание: 180-250 В, 50 Гц, патрон Е27
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