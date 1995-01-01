Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-100, 100 Дж

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072968 Артикул : 25330

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Falcon Eyes SS-100 компактная лампа-вспышка, предназначена для установки в стандартный патрон Е27, мощность 100 Дж. Основное назначение — используется как вспомогательный источник света при подсветке отдельных участков кадра и предметов, создании бликов в нужных местах, также возможно использовать как основной источник света в некоторых видах съемки. Задать вопрос 3 960 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Falcon Eyes SS-100 компактная лампа-вспышка, предназначена для установки в стандартный патрон Е27, мощность 100 Дж. Основное назначение — используется как вспомогательный источник света при подсветке отдельных участков кадра и предметов, создании бликов в нужных местах, также возможно использовать как основной источник света в некоторых видах съемки. Характеристики: Мощность: 100 Дж

100 Дж Ведущее число (ISO 100): 28

28 Время перезарядки: 1-3 сек.

1-3 сек. Цветовая температура: 5500K ±200K

5500K ±200K Длительность импульса: 1/800 сек

1/800 сек Диапазон регулировки мощности: 1/8 – 1/1

1/8 – 1/1 Способ синхронизации: световая ловушка, синхроконтакт

световая ловушка, синхроконтакт Напряжение на синхроконтакте: 5 В

5 В Питание: 180-250 В, 50 Гц, патрон Е27

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