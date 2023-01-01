Портретная тарелка Falcon Eyes SR-69T(BW), 69 см, Bowens
Код товара : 00000055124
Артикул : 20231
7 410 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Размеры товара
Диаметр 69 см
Описание
Данный вид рефлекторов получил признание фотографов - портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-67.