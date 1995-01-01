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Портретная тарелка Falcon Eyes SR-69T(BW), 69 см, Bowens

  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
  • SR-69T(BW), 69 см, Bowens
Код товара:00000055124
Артикул:20231

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Данный вид рефлекторов получил признание фотографов - портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-67.