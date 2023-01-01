Портретная тарелка Falcon Eyes SR-56T(BW), 56 см, Bowens
Код товара : УТ-00037097
Артикул : 20230
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
«Портретная тарелка» – особый вид рефлектора. Характер рассеяния света находится примерно посередине между софтбоксами (дающими очень мягкий свет) и узконаправленными рефлекторами (жесткий свет с резкими контурами). Falcon Eyes SR-56T(BW) формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. Данный вид рефлекторов получил признание фотографов-портретистов во всех жанрах съемки.
Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки сотовых модификаторов, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-55. В комплекте имеется тканевый рассеиватель.
- Диаметр 56 см
- Цвет внутренней поверхности серебристый
- Байонет: Bowens