Данный вид рефлекторов получил признание фотографов - портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-40.
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