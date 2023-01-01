Портретная тарелка Falcon Eyes SR-41T(BW), 41 см, Bowens
Код товара : 00000055125
Артикул : 20229
4 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Данный вид рефлекторов получил признание фотографов - портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-40.