Портретная тарелка Falcon Eyes SR-41T(BW), 41 см, Bowens

<











>







Код товара: 00000055125 Артикул: 20229 Код товара: 00000055125 Артикул: 20229 Вес (брутто), кг 2.000 Размеры Диаметр 41 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 2.000 Размеры Диаметр 41 см Описание Данный вид рефлекторов получил признание фотографов - портретистов во всех жанрах съемки. Рефлектор изготовлен из металла. Кайма по краю предназначена для установки различных модификаторов, в комплекте тканевый рассеиватель. Сотовая насадка приобретается отдельно, к этой модели рекомендуем Falcon Eyes HC-40. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.