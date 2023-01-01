Портретная тарелка (beauty dish) Falcon Eyes SR-41T(BW) применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки.