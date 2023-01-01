Описание

Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit – расширенный комплект, в который включили все самое необходимое для студийной и выездной съемки: три студийные вспышки Falcon Eyes Sprinter LED 300BW, три стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, зонт-отражатель UR-48SB, рефлектор RFT 7", коническую насадку Falcon Eyes SN05 Pro, сумку SKB-22 для переноски оборудования.

С помощью оборудования, входящего в комплект, можно составить профессиональную схему освещения из трех источников импульсного света, синхронизированных между собой. Комплектные модификаторы света с байонетом Bowens делают освещение управляемым, с необходимой степенью контрастности, «жесткости» или «мягкости».

Если в творческие задачи фотографа входит съемка в интерьере или на пленэре, то в комплекте есть все, чтоб удовлетворить потребности в хорошем освещении. Для создания съемочного пространства в помещении, рекомендуем обратить внимание на фотофоны, фотобоксы или столы для предметной съемки. Вы также можете расширить ваш комплект дополнительными аксессуарами: портретными тарелками, оптическими насадками с масками Гобо, софтбоксами различных размеров и форм.

Студийные вспышки Falcon Eyes Sprinter LED 300BW

Компактный импульсный моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 300BW мощностью 300 Дж имеет время перезарядки от 0.05 секунды (на минимальной мощности) и встроенную систему беспроводного управления (универсальный пульт радиосинхронизатор SprintLED AIR-4 в комплекте). Отличительной особенностью серии вспышек Falcon Eyes Sprinter LED стали светодиодные лампы пилотного света. Надежные, экономичные и долговечные, в отличие от галогенных пилотных ламп, они не требуют частой замены. Вес вспышки всего 2.1 кг, а длина корпуса с защитным пластиковым колпаком 38 см – вспышку легко взять с собой на выездную фотосессию или использовать во время съемок даже в небольших фотостудиях.

Стойки Falcon Eyes LS-2900

Студийные стойки Falcon Eyes LS-2900 представляют собой складную треногу с телескопической центральной колонной со шпиготом 5/8” и с резьбой 1/4'' на конце для установки вспышек и другого студийного оборудования. Стойки выдерживают вертикальную осевую нагрузку до 6 кг и служат надежной опорой для установленного оборудования. Пружинный амортизатор стойки защитит от удара, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты. Высота стойки в устойчивом рабочем положении - 260 см, максимальная высота – 280 см, минимальная - 98 см. Секции телескопической колонны изготавливаются из алюминиевой трубы диаметром 35/30/25 мм, фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм - в качестве колесной опоры для стойки-треноги подойдут ролики Falcon Eyes PCA-22M (приобретаются дополнительно).

Рефлектор Falcon Eyes RFT 7"

Стандартный рефлектор RFT 7" диаметром 180 мм имеет серебристую отражающую внутреннюю поверхность, слегка смягчающую и ограничивающую выходящий световой поток.

Софтбоксы Falcon Eyes SB-BW6090

Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 – светомодифицирующая насадка популярного размера 60х90 см, предназначена для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Широко применяется в предметной, портретной и других видах съемок. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, 4 каркасных металлических спиц и кольца-адаптера со сменным байонетным кольцом Bowens (диаметром 130 мм). Внешний и внутренний тканевые рассеиватели изготовлены из белого полиэстера с высокой светопропускной способностью. В комплект также входит чехол для хранения.

Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-48SB

Серебристый отражающий зонт UR-48SB позволяет формировать управляемый, более жесткий, чем прошедший сквозь софтбокс, световой поток, что создает контрастную картинку с четкими тенями. Диаметр зонта 101 см, длина штока 68 см.

Насадка коническая Falcon Eyes SN05 Pro

Насадка коническая (снут) Falcon Eyes SN05 Pro диаметром 6 см формирует на выходе узкий сконцентрированный пучок света. Снут хорошо подойдет для создания акцентного освещения и направленной творческой подсветки с жесткими тенями.

Сумка Falcon Eyes SKB-22

Вместительная сумка на колесах SKB-22 предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер сумки 110х29х34 см позволит уместить не только оборудование, входящее в комплект, но и дополнительные аксессуары или личные вещи. Сумка изготавливается из прочной ткани «Оксфорд», закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками. Имеет внутренний карман.

Комплектация