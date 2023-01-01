Осветитель светодиодный Falcon Eyes SpotLight 40LED BW
Код товара : УТ-00047413
Артикул : 27377
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
40 Вт
Регулировка мощности, диапазон
5 - 100%, плавная
Индекс CRI
96
Освещенность
4300 люкс (1 м)
Угол освещения
15° – 75°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
сетевой адаптер 100-240 В 50 Гц, в комплекте
Байонет
Bowens
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
774 г (без линзы, лиры, шторок), около 2.1 кг (полный)
Вес (брутто), г
0.750
Комплектация
осветитель, линза Френеля, шторки, адаптер Bowens, светофильтры (4 цветных, матовый, прозрачный), кронштейн-лира, сетевой адаптер, кабель D-Tape / mini XLP 4 pin, сумка
Описание
SpotLight 40LED BW – компактный светодиодный осветитель с комплектом светоформирующих насадок и креплений, универсальный источник света для студийной и выездной фото- и видеосъемки.
Рассеивающие линзы и шторки (черные, конверсионная и матовая прозрачная) дают возможность регулировать угол раскрытия луча, изменять форму и площадь освещенной поверхности, понижать цветовую температуру и выравнивать световой поток. Благодаря этим насадкам осветитель можно использовать не только как направленный источник света, но и формировать с его помощью сбалансированный световой рисунок.
Высокий уровень цветопередачи (> 95) и сплошная линейность спектра определяют профессиональное качество отображения цветовых оттенков в кадре.
Небольшие размеры и вес (400 г) позволяют использовать осветитель как накамерный. Работать с ним комфортно, так как корпус – бархатистый на ощупь и не скользит в руках благодаря покрытию soft touch.
Охлаждение прибора обеспечивает предусмотренный в конструкции вентилятор, поэтому съемочный процесс на площадке или в студии может длиться столько, сколько потребуется.
Для крепления на штативную головку или другое устройство в нижней части осветителя предусмотрено отверстие с металлическим вкладышем с резьбой под винт 1/4”. В комплект входит двухсторонний переходник-шпигот с винтами 1/4” и 3/8”.
Для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8” служит кронштейн с углом наклона 180°. Угол наклона регулируется ступенчато, с дозированным усилием, что помогает точно настраивать положение осветителя и фиксировать это положение винтовым зажимом. В кронштейне предусмотрено отверстие для зонта.
Питание от аккумулятора позволит использовать осветитель там, где нет доступа к сети. Например, от аккумулятора NP-F970 он сможет непрерывно работать примерно 1,5 часа. На дисплее, который показывает уровень плавно регулируемой яркости, будет также отображаться остаточный заряд батареи в %.