Генератор снега Falcon Eyes SM-1200
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Описание
Falcon Eyes SM-1200 - компактный генератор снега, который без сомнений расширит творческие возможности вашей студии. Генератор даст возможность снимать тематические снежные сцены, например, фотосъемка зимних коллекций одежды, новогодняя съемка, а также украсит любую детскую съемку или фотосъемку корпоративного мероприятия. Генератор снега создает эффект настоящего снегопада, что позволяет применять его в качестве спецэффекта зимнего времени года в любой фотостудии.
Генератор снега работает на специальной жидкости, использование жидкости абсолютно безопасно для кожи, одежды и отделки помещения (внимательно изучайте прилагаемую к жидкости инструкцию). Пользоваться генератором снега очень просто, достаточно налить в него жидкость и он сразу начнет выдувать большие хлопья снега. В комплекте пульт беспроводного дистанционного управления.
- Мощность: 1000 Вт
- Управление: на корпусе и беспроводной пульт ДУ
- Дальность действия беспроводного пульта: до 60 м
- Питание: 220 В, 50/60 Гц
- Материал корпуса: металл
- Размер генератора (ДхШхВ), мм: 520х257х300
- Размер упаковки (ДхШхВ), мм: 590х330х370
- Вес генератора: 6,6 кг
- Вес с упаковкой: 8,6 кг