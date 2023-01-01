Описание

SLT-4RCR – дополнительный приемник к комплекту SLT-4, предназначен для подключения дополнительной накамерной вспышки. SLT-4RCR работает на 4 радиоканалах и позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.

Синхроразъем приемника используется для вспышек не имеющих возможности подключения к "горячему башмаку". Приемник оборудован металлическим поворотным кронштейном с разъемом "холодный башмак" и резьбой 1/4" – это позволит установить приемник с накамерной вспышкой на стойку, штатив, кронштейн и др. опору.

Характеристики: