Приемник Falcon Eyes SLT-4RCR универсальный
Код товара : УТ-00023547
Артикул : 19930
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
SLT-4RCR – дополнительный приемник к комплекту SLT-4, предназначен для подключения дополнительной накамерной вспышки. SLT-4RCR работает на 4 радиоканалах и позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.
Синхроразъем приемника используется для вспышек не имеющих возможности подключения к "горячему башмаку". Приемник оборудован металлическим поворотным кронштейном с разъемом "холодный башмак" и резьбой 1/4" – это позволит установить приемник с накамерной вспышкой на стойку, штатив, кронштейн и др. опору.
Характеристики:
- Рабочая частота: 433 МГц
- Синхронизация со студийными вспышками: PC-разъем (синхрокабель в комплект не входит)
- Синхронизация с накамерными вспышками: есть (стандартный "горячий башмак")
- Питание: 2xAAA батареи (не входят в комплект)
- Дистанция: до 50 метров
- Скорость синхронизации: 1/125 сек