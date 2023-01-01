Синхронизатор Falcon Eyes TR-1, инфракрасный
Код товара : УТ-00030455
Артикул : 14946
1 810 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Универсальный ИК синхронизатор подходит для всех фотоаппаратов с центральным контактом синхронизации, а также для всех вспышек, оснащенных световой ловушкой. TR-1 устанавливается в башмак камеры и запускает все импульсные светильники в зоне прямой видимости синхронно с затвором камеры. Хорошо подходит для работы в студии, под открытым небом дальность действия может быть ограничена из-за помех от солнечного света. Работает от 2 батареек типоразмера АА.
- Габаритные размеры: 35х45х110 мм
- Дистанция срабатывания: 10 м