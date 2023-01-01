Универсальный ИК синхронизатор подходит для всех фотоаппаратов с центральным контактом синхронизации, а также для всех вспышек, оснащенных световой ловушкой. TR-1 устанавливается в башмак камеры и запускает все импульсные светильники в зоне прямой видимости синхронно с затвором камеры. Хорошо подходит для работы в студии, под открытым небом дальность действия может быть ограничена из-за помех от солнечного света. Работает от 2 батареек типоразмера АА.