Универсальный ИК синхронизатор подходит для всех фотоаппаратов с центральным контактом синхронизации, а также для всех вспышек, оснащенных световой ловушкой. TR-1 устанавливается в башмак камеры и запускает все импульсные светильники в зоне прямой видимости синхронно с затвором камеры. Хорошо подходит для работы в студии, под открытым небом дальность действия может быть ограничена из-за помех от солнечного света. Работает от 2 батареек типоразмера АА.

Габаритные размеры: 35х45х110 мм

Дистанция срабатывания: 10 м