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Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-05

  • SF-05
  • SF-05
  • SF-05
  • SF-05
  • SF-05
  • SF-05
  • SF-05
Код товара:УТ-00088792
Артикул:19885

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Профессиональный компактный студийный вентилятор центробежного (радиального) типа, который позволит получить направленный сконцентрированный поток воздуха. Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, "оживит" флаги, шторы и другие декорации в студии. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность.

Прибор оснащён пультом дистанционного управления с плавной регулировкой мощности. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Металлический кронштейн с предохранительным механизмом, позволит установить вентилятор на стойку 5/8", наклонять его и поворачивать.

Особенности:

  • Профессиональный студийный вентилятор (фен)
  • Плавная регулировка скорости воздушного потока
  • Длина провода дистанционного управления – 3 метра
  • Металлический корпус
  • Высокая производительность
  • Низкая потребляемая мощность
  • Низкий уровень шума
  • Компактный размер

Характеристики:

  • Мощность: 120 Вт
  • Управление: проводной пульт ДУ с плавной регулировкой мощности
  • Длина провода пульта: 3 м
  • Питание: 220 В, 50/60 Гц
  • Максимальная скорость вращения лопастей: 2600 оборотов в минуту
  • Производительность: 5,5 м³/мин
  • Уровень шума: ≤72 дБ
  • Материал корпуса: металл
  • Материал лопастей: металл
  • Размер: 285 x 235 х 120 мм
  • Размер упаковки: 330 х 230 х 150 мм
  • Вес: 3,7 кг
  • Вес с упаковкой: 4,1 кг