Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-05
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Описание
Профессиональный компактный студийный вентилятор центробежного (радиального) типа, который позволит получить направленный сконцентрированный поток воздуха. Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, "оживит" флаги, шторы и другие декорации в студии. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность.
Прибор оснащён пультом дистанционного управления с плавной регулировкой мощности. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Металлический кронштейн с предохранительным механизмом, позволит установить вентилятор на стойку 5/8", наклонять его и поворачивать.
Особенности:
- Профессиональный студийный вентилятор (фен)
- Плавная регулировка скорости воздушного потока
- Длина провода дистанционного управления – 3 метра
- Металлический корпус
- Высокая производительность
- Низкая потребляемая мощность
- Низкий уровень шума
- Компактный размер
Характеристики:
- Мощность: 120 Вт
- Управление: проводной пульт ДУ с плавной регулировкой мощности
- Длина провода пульта: 3 м
- Питание: 220 В, 50/60 Гц
- Максимальная скорость вращения лопастей: 2600 оборотов в минуту
- Производительность: 5,5 м³/мин
- Уровень шума: ≤72 дБ
- Материал корпуса: металл
- Материал лопастей: металл
- Размер: 285 x 235 х 120 мм
- Размер упаковки: 330 х 230 х 150 мм
- Вес: 3,7 кг
- Вес с упаковкой: 4,1 кг