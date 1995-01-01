Профессиональный компактный студийный вентилятор центробежного (радиального) типа, который позволит получить направленный сконцентрированный поток воздуха. Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, "оживит" флаги, шторы и другие декорации в студии. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность.

Прибор оснащён пультом дистанционного управления с плавной регулировкой мощности. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Металлический кронштейн с предохранительным механизмом, позволит установить вентилятор на стойку 5/8", наклонять его и поворачивать.

Особенности:

Профессиональный студийный вентилятор (фен)

Плавная регулировка скорости воздушного потока

Длина провода дистанционного управления – 3 метра

Металлический корпус

Высокая производительность

Низкая потребляемая мощность

Низкий уровень шума

Компактный размер

Характеристики: