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Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01

  • SF-01
  • SF-01
  • SF-01
Код товара:УТ-00001469
Артикул:19884

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Профессиональный мощный студийный вентилятор осевого (аксиального) типа, который позволит получить поток воздуха необходимой интенсивности. С помощью него в кадре можно имитировать как легкое дуновение морского бриза, так и настоящий ураган, регулятор скорости вращения лопастей плавно меняет скорость воздушного потока. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность.

Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, "оживит" флаги, шторы и другие декорации в студии.

Прибор оснащён пультом дистанционного управления. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Комплектуется металлическим кронштейном, который позволяет установить вентилятор на стандартную студийную стойку (5/8"), наклонять и поворачивать.

  • Мощность: 130 Вт
  • Управление: проводной пульт ДУ, длина кабеля 3 м
  • Питание: 220 В, 50/60 Гц
  • Максимальная скорость вращения лопастей: 2600 оборотов в минуту
  • Производительность: 20 м³/мин
  • Уровень шума: ≤72 дБ
  • Материал корпуса: металл
  • Материал лопастей: металл
  • Размер: Ø 25 x 30 см
  • Размер упаковки: 35 х 35 х 41.5 см
  • Вес с кронштейном: 9.5 кг
  • Вес с упаковкой: 11 кг