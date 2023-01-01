Описание

Профессиональный мощный студийный вентилятор осевого (аксиального) типа, который позволит получить поток воздуха необходимой интенсивности. С помощью него в кадре можно имитировать как легкое дуновение морского бриза, так и настоящий ураган, регулятор скорости вращения лопастей плавно меняет скорость воздушного потока. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность.

Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, "оживит" флаги, шторы и другие декорации в студии.

Прибор оснащён пультом дистанционного управления. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Комплектуется металлическим кронштейном, который позволяет установить вентилятор на стандартную студийную стойку (5/8"), наклонять и поворачивать.