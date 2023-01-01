Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01
Код товара : УТ-00001469
Артикул : 19884
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Профессиональный мощный студийный вентилятор осевого (аксиального) типа, который позволит получить поток воздуха необходимой интенсивности. С помощью него в кадре можно имитировать как легкое дуновение морского бриза, так и настоящий ураган, регулятор скорости вращения лопастей плавно меняет скорость воздушного потока. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность.
Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, "оживит" флаги, шторы и другие декорации в студии.
Прибор оснащён пультом дистанционного управления. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Комплектуется металлическим кронштейном, который позволяет установить вентилятор на стандартную студийную стойку (5/8"), наклонять и поворачивать.
- Мощность: 130 Вт
- Управление: проводной пульт ДУ, длина кабеля 3 м
- Питание: 220 В, 50/60 Гц
- Максимальная скорость вращения лопастей: 2600 оборотов в минуту
- Производительность: 20 м³/мин
- Уровень шума: ≤72 дБ
- Материал корпуса: металл
- Материал лопастей: металл
- Размер: Ø 25 x 30 см
- Размер упаковки: 35 х 35 х 41.5 см
- Вес с кронштейном: 9.5 кг
- Вес с упаковкой: 11 кг