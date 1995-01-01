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Лампа импульсная Falcon Eyes RTS9-2820 P02 для SS-200BJM

Код товара:УТ-00069293
Артикул:29888

Товар не найден

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Описание

Лампа импульсная Falcon Eyes RTS9-2820 P02 с максимальной энергией импульса 200 Дж (мощность 200 Вт·с) для студийных вспышек Falcon Eyes SS-200BJM. Цветовая температура 5300-5600К.

Внимание! Лампы импульсных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку для накопления энергии используются конденсаторы, удар током может произойти даже после полного отключения вспышки от сети. Если вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр. При самостоятельной замене не прикасайтесь к лампе незащищенными руками – жировые следы от пальцев и другие загрязнения могут повредить разогретую при работе лампу.