Описание

Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для синхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3.5 / 6.35 мм (в комплекте переходник). Работает на частоте 433 МГц и расстоянии до 30 м. Скорость синхронизации: до 1/250 сек.

Falcon Eyes RF-AC425R поддерживает 4 канала передачи сигнала, которые позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов.

Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком).