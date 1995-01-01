Описание

Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit диаметром 17.8 см с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного или импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор обеспечивает жесткий световой поток, а четыре сотовые насадки, входящие в комплект, позволяют дополнительно ограничить угол рассеяния до 10°, 20°, 30° или 40°. Благодаря этому избегается паразитная засветка теней, светотеневой рисунок получается более контрастным. В целом рефлектор способен обеспечить как ограниченное точечное (например, подсветка волос или акцент на предмете), так и широкое фоновое освещение.

Сотовые насадки вставляются в рефлектор и закрепляются при помощи подпружиненного язычка-зажима. Все составные части комплекта изготавливаются из прочного и легкого алюминиевого сплава, они рассчитаны на длительное интенсивное использование.

Рефлектор также можно применять совместно с дополнительно приобретаемыми шторками и гелевыми фильтрами, привнося в съемку творческое освещение и делая кадр еще креативнее.