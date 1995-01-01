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    Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit, 17.8 см, с 4 сотами

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    Код товара : УТ-00076203

    Артикул : 30975

    • R-180HC Kit, 17.8 см, с 4 сотами
    • R-180HC Kit, 17.8 см, с 4 сотами
    • R-180HC Kit, 17.8 см, с 4 сотами

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    3 240 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Описание

    Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit диаметром 17.8 см с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного или импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор обеспечивает жесткий световой поток, а четыре сотовые насадки, входящие в комплект, позволяют дополнительно ограничить угол рассеяния до 10°, 20°, 30° или 40°. Благодаря этому избегается паразитная засветка теней, светотеневой рисунок получается более контрастным. В целом рефлектор способен обеспечить как ограниченное точечное (например, подсветка волос или акцент на предмете), так и широкое фоновое освещение. 

    Сотовые насадки вставляются в рефлектор и закрепляются при помощи подпружиненного язычка-зажима. Все составные части комплекта изготавливаются из прочного и легкого алюминиевого сплава, они рассчитаны на длительное интенсивное использование. 

    Рефлектор также можно применять совместно с дополнительно приобретаемыми шторками и гелевыми фильтрами, привнося в съемку творческое освещение и делая кадр еще креативнее. 

    • Размеры (без сот): 17.8 х 17.8 х 14 см
    • Размеры упаковки: 24.5 х 19 х 19 см
    • Вес (без сот): 177 г
    • Вес с упаковкой:  644 г 
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.