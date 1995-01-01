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Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW, Bowens, 17.5 см (7")

Код товара:УТ-00033541
Артикул:21425

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стандартный металлический рефлектор с байонетным креплением Bowens. Подобный рефлектор уже идет в комплекте у многих студийных вспышек, но если у вашей его не было, или он был поврежден / потерян в ходе съемок, то R-175 станет неплохой заменой. Длина рефлектора составляет 125 мм, передний диаметр – 175 мм (7"). Может использоваться с сотовыми решетками, шторками и держателями светофильтров с посадочным диаметром 7".

Рефлекторы обеспечивают прямой жесткий свет с глубокими тенями, который часто используется при съемке fashion, и не только в этом жанре. Дополнительные шторки и сотовые решетки позволяют ограничить распространение света при создании сложных схем освещения.

Толщина металла: 1 мм.