Рефлектор Falcon Eyes R-175 BW, Bowens, 17.5 см (7")
Код товара:УТ-00033541
Артикул:21425
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.248
Описание
Стандартный металлический рефлектор с байонетным креплением Bowens. Подобный рефлектор уже идет в комплекте у многих студийных вспышек, но если у вашей его не было, или он был поврежден / потерян в ходе съемок, то R-175 станет неплохой заменой. Длина рефлектора составляет 125 мм, передний диаметр – 175 мм (7"). Может использоваться с сотовыми решетками, шторками и держателями светофильтров с посадочным диаметром 7".
Рефлекторы обеспечивают прямой жесткий свет с глубокими тенями, который часто используется при съемке fashion, и не только в этом жанре. Дополнительные шторки и сотовые решетки позволяют ограничить распространение света при создании сложных схем освещения.
Толщина металла: 1 мм.