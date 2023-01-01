Описание

Вспышка студийная Falcon Eyes Phantom 400 HSS – это студийный моноблок импульсного света мощностью 400 Дж, поддерживающий режим высокоскоростной синхронизации HSS. Вспышка способна формировать сверхкороткий световой импульс до 1/8000 с в короткие промежутки времени. Беспроводное радиоуправления на частоте 2.4ГГц дает возможность работать дистанционно, что значительно облегчает настройку освещения в студии. Мощный регулируемый пилотный свет 30Вт помогает создать контролируемое освещение, чтобы снимать отличные кадры даже в режиме постоянного света.

Студийный моноблок создаст подходящее освещение для рекламной, портретной, спортивной съемки, он реально незаменим для динамических сцен и «заморозки» объектов – например, быстро движущихся людей, всплеска воды, летящих предметов, и др.

Falcon Eyes Phantom 400 HSS – студийная вспышка наименьшей мощности в линейке Phantom HSS, совместно со вспышками Phantom 600 HSS и Phantom 800 HSS может составлять различные световые схемы в качестве заполняющего, моделирующего (или любого другого) источника света.

Синхронизации запуска

Запуск студийных вспышек Phantom HSS может быть синхронизирован в трех режимах: при помощи встроенной беспроводной системы дистанционного управления 2.4Ггц, оптической синхронизации (светоловушка), или через синхроразъем (синхронизатор или синхрокабель приобретаются дополнительно). Также для проверки срабатывания на панеле управления вспышки присутствует кнопка «Тест».

Интуитивно понятный интерфейс

Панель управления расположена на задней стороне корпуса и состоит всего из 4 многофункциональных кнопок меню и 3 горячих кнопок большего размера – уменьшения мощности, увеличения мощности вспышки и кнопка «Тест». Установленные значения параметров и выбранный режим отображаются на большом ярком информативном дисплее.

Дистанционное управление

Моноблок оборудован встроенным модулем беспроводного управления 2.4Ггц. Сами пульты-радиосинхронизаторы Phantom Air HSS приобретаются дополнительно. Радиосинхронизаторы Phantom Air HSS-C, Phantom Air HSS-N, Phantom Air HSS-S предназначены для работы с фотокамерами Canon, Nikon и Sony соответственно, в том числе в режиме быстрой синхронизации HSS/FP. С помощью пульта-синхронизатора можно дистанционно управлять запуском вспышки, управлять мощностью вспышки и пилотного света, задавать режимы работы, находясь на расстоянии до 40 метров от осветительного прибора.

Гибкая настройка параметров

Ручной режим М позволяет установить мощность импульса диапазоне 8 стопов от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа. Вспышка поддерживает технологию HSS (High-Speed Sync)/ FP (fast pulse) при которой моноблок успевает сделать несколько импульсов, пока затвор фотоаппарата открыт. Для высокоскоростной синхронизации также необходимо, чтобы и фотокамера поддерживала данный режим, что позволит снимать на коротких выдержках до 1/8000 секунды. Высокоскоростная студийная вспышка обеспечивает сверхбыстрое время перезарядки от 0.2-1.2 сек в зависимости от заданной мощности и ультракороткую длительность импульса 1/950-1/8500с, позволяющих запечатлеть все уникальные моменты.

Режим вспышки FP предназначен для непрерывной серийной съемки с выдержками до 1/250 (Canon, Nikon) или 1/160 (Sony). На минимальной мощности вспышка способна выдавать подряд до 20 импульсов. В этом режиме вспышка может синхронизироваться с фотоаппаратом при помощи беспроводной синхронизаци, оптической синхронизации или через синхрокабель.

Режим OFF позволяет отключать вспышку (импульс не срабатывает). Этот режим подойдет для тех случаев, когда яркий пилотный свет используется в качестве видеосвета. Чтоб избежать случайного срабатывания вспышки во время видеозаписи, импульсный источник света можно отключить.

Автосохранение настроек

Установленные параметры сохраняются в памяти вспышки автоматически и при следующем включении позволяют быстро вернуться к съемке.

4 режима пилотного света

Студийная вспышка со светодиодной лампой пилотного света мощностью 30 Вт имеет 4 рабочих режима:

Fn-1 независимая яркость от 10 до 100% (с шагом 5%), в момент срабатывания вспышки не отключается.

Fn-2 независимая яркость от 10 до 100% (с шагом 5%), в момент срабатывания вспышки отключается.

Fn-3 яркость изменяется пропорционально мощности вспышки, в момент срабатывания вспышки не отключается.

Fn-4 яркость изменяется пропорционально мощности вспышки, в момент срабатывания вспышки отключается.

Металлическое байонетное крепление Bowens

Импульсный моноблок Phantom 400 HSS оборудован металлическим байонетным креплением Bowens для использования широкого ассортимента различных модификаторов света, например, рефлектора Falcon Eyes R-175 BW или софтбоксов (в том числе больших размеров), портретных тарелок и т.д.

Гнездо для зонта

В кронштейне вспышки предусмотрено отверстие для установки зонта.