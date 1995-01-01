Комплект колес Falcon Eyes PCA-25M (с тормозами)
Код товара:УТ-00036877
Артикул:14930
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.700
Описание
Ролики для стоек PCA-25M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS с ножками диаметром 25 мм.
Колеса значительно облегчают перемещение по студии осветительных приборов, особенно если речь идет о стойках-журавлях с тяжелыми противовесами, общий вес которых может превышать 10-15 кг.
Диаметр колес: 75 мм
Максимальная нагрузка: 20 кг