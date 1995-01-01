Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Комплект колес Falcon Eyes PCA-25M (с тормозами)

  • PCA-25M (с тормозами)
  • PCA-25M (с тормозами)
  • PCA-25M (с тормозами)
  • PCA-25M (с тормозами)
  • PCA-25M (с тормозами)
  • PCA-25M (с тормозами)
  • PCA-25M (с тормозами)
Код товара:УТ-00036877
Артикул:14930

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ролики для стоек PCA-25M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS с ножками диаметром 25 мм.

Колеса значительно облегчают перемещение по студии осветительных приборов, особенно если речь идет о стойках-журавлях с тяжелыми противовесами, общий вес которых может превышать 10-15 кг.

Диаметр колес: 75 мм
Максимальная нагрузка: 20 кг