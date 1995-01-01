Комплект колес Falcon Eyes PCA-25M (с тормозами)

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Код товара: УТ-00036877 Артикул: 14930 Код товара: УТ-00036877 Артикул: 14930 Вес (брутто), кг 1.700 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.700 Описание Ролики для стоек PCA-25M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS с ножками диаметром 25 мм. Колеса значительно облегчают перемещение по студии осветительных приборов, особенно если речь идет о стойках-журавлях с тяжелыми противовесами, общий вес которых может превышать 10-15 кг. Диаметр колес: 75 мм

Максимальная нагрузка: 20 кг Видео Наш обзор

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