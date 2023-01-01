Описание

Ролики для стоек PCA-25M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS с ножками диаметром 25 мм.

Колеса значительно облегчают перемещение по студии осветительных приборов, особенно если речь идет о стойках-журавлях с тяжелыми противовесами, общий вес которых может превышать 10-15 кг.

Диаметр колес: 75 мм

Максимальная нагрузка: 20 кг