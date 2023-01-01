Комплект колес Falcon Eyes PCA-22M, 75 мм
Код товара : УТ-00017553
Артикул : 14929
2 280 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Ролики для стоек PCA-22M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Устанавливаются на стойки с диаметром ног до 22 мм, диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 20 кг
- Диаметр крепления 22 мм
- Диаметр колес 75 мм