Ролики для стоек PCA-22M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом. Устанавливаются на стойки с диаметром ног до 22 мм, диаметр колес 75 мм. Рекомендуются для стоек Falcon Eyes серии L и LS.