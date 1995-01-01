Комплект для макросъемки Falcon Eyes PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
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Характеристики
Описание
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED является передвижной настольной мини-студией и хорошо подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.
Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой.
Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной. В комплект входят фоны черного, красного, синего и белого цвета.
Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.
Разворачивание комплекта перед съемкой занимает буквально несколько минут. Начинайте снимать в то время, когда другие все еще подготавливают свое оборудование.
Комплектация
- Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт
- Сменный фон - 4 шт
- Осветитель LED - 2 шт
- Стойка PSH-55 - 1 шт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон