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Комплект для макросъемки Falcon Eyes PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см

  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
  • PBK-50AB-2LED, светодиодный, 8х2 Вт, фотобокс 50 см
Код товара:УТ-00067082
Артикул:30177

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED является передвижной настольной мини-студией и хорошо подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.

Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой.

Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной. В комплект входят фоны черного, красного, синего и белого цвета.

Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К.

Разворачивание комплекта перед съемкой занимает буквально несколько минут. Начинайте снимать в то время, когда другие все еще подготавливают свое оборудование.

Комплектация

  • Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт
  • Сменный фон - 4 шт
  • Осветитель LED - 2 шт
  • Стойка PSH-55 - 1 шт
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон