Фотобокс PBF-60AB предназначен для съемки небольших предметов. Представляет собой куб из ткани, натянутой на металлический каркас. Легко складывается в небольшой кейс не оставляя складок на стенках, благодаря этому возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. Двойные стенки из специальной матовой рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка.