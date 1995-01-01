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Фотобокс Falcon Eyes PBF-60AB, 60 см

  • PBF-60AB, 60 см
  • PBF-60AB, 60 см
  • PBF-60AB, 60 см
Код товара:УТ-00068258
Артикул:20862

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотобокс PBF-60AB предназначен для съемки небольших предметов. Представляет собой куб из ткани, натянутой на металлический каркас. Легко складывается в небольшой кейс не оставляя складок на стенках, благодаря этому возможна съемка предметов с отражающей поверхностью. Двойные стенки из специальной матовой рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка.

В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый).
Материал стенок фотобокса — полимерная ткань, каркас — стальные рамки.