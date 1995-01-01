Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED, E27, 45 Вт, 5500К
Код товара : УТ-00074634
Артикул : 27484
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Описание
Falcon Eyes ML-45 LED – светодиодная лампа мощностью 45 Вт для студийных осветителей с патроном E27. Для ее установки можно использовать патроны и осветители из ассортимента Falcon Eyes. Лампа с мощными компактными SMD-светодиодами создает световой поток с цветовой температурой 5500 K и точно передает цвет освещаемого объекта (индекс CRI >90).
Матовая пластиковая колба-рефлектор диаметром 15 см рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное освещение поверхности. Композитный радиатор (алюминиевый с полимерным покрытием) эффективно охлаждает конструкцию, что дает возможность использовать лампу продолжительное время в непрерывном режиме. Лампа с SMD-светодиодами будет надежно работать в течение десятков тысяч часов.
Характеристики
- Мощность: 45 Вт
- Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной свет)
- CRI > 90
- Освещенность: 1100 лк
- Тип цоколя: Е27
- Тип колбы: R150
- Питание от сети: да, 220 В 50 Гц
- Габариты упаковки: 152х150х135 мм
- Масса лампы в упаковке: 444 г