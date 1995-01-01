Описание

Falcon Eyes ML-45 LED – светодиодная лампа мощностью 45 Вт для студийных осветителей с патроном E27. Для ее установки можно использовать патроны и осветители из ассортимента Falcon Eyes. Лампа с мощными компактными SMD-светодиодами создает световой поток с цветовой температурой 5500 K и точно передает цвет освещаемого объекта (индекс CRI >90).

Матовая пластиковая колба-рефлектор диаметром 15 см рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное освещение поверхности. Композитный радиатор (алюминиевый с полимерным покрытием) эффективно охлаждает конструкцию, что дает возможность использовать лампу продолжительное время в непрерывном режиме. Лампа с SMD-светодиодами будет надежно работать в течение десятков тысяч часов.

Характеристики