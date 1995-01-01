Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Лампочка Falcon Eyes ML-40, E27, для серии LHPAT

Код товара:УТ-00017457
Артикул:14681

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Флуоресцентная лампа ML-40/E27 предназначена для установки в осветители с цоколем Е27. Мощность 40 Вт, цветовая температура 5500 К.