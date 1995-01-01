Лампочка Falcon Eyes ML-40, E27, для серии LHPAT



Код товара: УТ-00017457 Артикул: 14681 Код товара: УТ-00017457 Артикул: 14681 Флуоресцентная лампа ML-40/E27 предназначена для установки в осветители с цоколем Е27. Мощность 40 Вт, цветовая температура 5500 К. Товар не найден Задать вопрос Описание Флуоресцентная лампа ML-40/E27 предназначена для установки в осветители с цоколем Е27. Мощность 40 Вт, цветовая температура 5500 К. Видео Наш обзор

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