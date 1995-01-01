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Лампочка Falcon Eyes ML-150/E27, галогенная, 150 Вт, E27

Код товара:УТ-00023729
Артикул:20950

Товар не найден

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Описание

Галогенная лампа пилотного света для импульсных осветителей с патроном E27. Мощность 150 Вт.
Из приборов Falcon Eyes подходит для моноблоков серий DE и TE на 300 Дж. Может использоваться с приборами других производителей.