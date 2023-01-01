Лампа Falcon Eyes ML-125/E27 для серии LHPAT/26-1/40-1
Код товара : УТ-00017456
Артикул : 20953
1 200 ₽
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Флуоресцентная лампа ML-125/E27 предназначена для установки в осветители серии LHPAT/26-1/40-1. Мощность 125 Вт, цветовая температура 5500 К.