Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 50 LED, 50 см
Код товара : УТ-00058328
Артикул : 27578
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED – легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки в стационарной студии или на выезде. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий или даже без нее.
Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 96 светодиодов: 4 планки по 24 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.
Для получения рассеянного света используется тканевый диффузор (рассеиватель) из комплекта, который крепится на петлях к металлическому каркасу. При таком освещении время на постобработку снимков снижается – объекты фотографирования имеют более презентабельный вид, не отбрасывают жестких теней и рефлексов.
Яркость свечения светодиодов плавно регулируется двумя диммерами, которые находятся на сетевых адаптерах. Каждый диммер одновременно управляет яркостью двух светодиодных планок, подсоединенных к сетевому адаптеру. Откидная передняя панель с двумя встроенными окнами Ø11 см и Ø5 см служит для съемки с фронтальной стороны, а окно Ø7.5 см в крыше фотобокса – для съемки с верхней точки.
В комплект входят черный, белый и оранжевый фоны для создания художественных образов фотографируемых предметов. Кроме того, в комплект включен складной мини-штатив высотой 35 см с держателем для смартфона шириной от 5 до 8 см.
Компактность фотобокса в сложенном виде и сумка-переноска размером 55 х 14.5 х 14.5 см обеспечивают удобство работы на выезде. Вес комплекта в сумке всего 2.5 кг.
Характеристики:
- Размеры фотобокса: 54х52х53 см
- Диаметр окон: фронтальные 11 см, 5 см, верхнее 7.5 см
- Количество светодиодов: 96 (4 планки по 24)
- Цветовая температура: 5600К ±200К
- Индекс цветопередачи: ≥90
- Регулировка яркости: 2 диммера с плавной регулировкой
- Напряжение питания: 220 В (в комплекте 2 сетевых адаптера 3–12 В)
- Фоны: 3 (черный, белый, оранжевый)
- Высота штатива: 25–35 см
- Габаритные размеры сумки: 55х14.5х14.5 см
- Габаритные размеры упаковки: 56.5х15х16.5 см
- Масса комплекта в сумке: 2.5 кг
- Масса комплекта в упаковке: 2.75 кг