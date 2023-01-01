Описание

Falcon Eyes Macro Studio 50 LED – легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки в стационарной студии или на выезде. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий или даже без нее.

Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 96 светодиодов: 4 планки по 24 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.

Для получения рассеянного света используется тканевый диффузор (рассеиватель) из комплекта, который крепится на петлях к металлическому каркасу. При таком освещении время на постобработку снимков снижается – объекты фотографирования имеют более презентабельный вид, не отбрасывают жестких теней и рефлексов.

Яркость свечения светодиодов плавно регулируется двумя диммерами, которые находятся на сетевых адаптерах. Каждый диммер одновременно управляет яркостью двух светодиодных планок, подсоединенных к сетевому адаптеру. Откидная передняя панель с двумя встроенными окнами Ø11 см и Ø5 см служит для съемки с фронтальной стороны, а окно Ø7.5 см в крыше фотобокса – для съемки с верхней точки.

В комплект входят черный, белый и оранжевый фоны для создания художественных образов фотографируемых предметов. Кроме того, в комплект включен складной мини-штатив высотой 35 см с держателем для смартфона шириной от 5 до 8 см.

Компактность фотобокса в сложенном виде и сумка-переноска размером 55 х 14.5 х 14.5 см обеспечивают удобство работы на выезде. Вес комплекта в сумке всего 2.5 кг.

Характеристики: