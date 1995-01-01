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Журавль Falcon Eyes LSB-4JS, 300 см, с мешком

  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
  • LSB-4JS, 300 см, с мешком
Код товара:УТ-00015616
Артикул:20050

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Журавль LSB-4JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Старший представитель в модельном ряду, ключевая особенность — максимальная высота стойки 3 метра, увеличенный размах треноги.
В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В LSB-4JS установлен пружинный амортизатор.

  • Полезная нагрузка: 4-7 кг
  • Высота стойки: от 112 до 300 см
  • Размах треноги: 106 см
  • Количество секций стойки: 3
  • Диаметр соединительной муфты стойки: 25 мм
  • Диаметр секций стойки: 30/35/40 мм
  • Диаметр ножек: 25 мм
  • Длина штанги: от 125 до 225 см
  • Диаметр соединительной муфты штанги: 1/4", 3/8", 5/8"
  • Масса крана: (стойки/перекладины) 4 кг (2,4 кг/1,6 кг)
  • Груз-противовес: мешок для песка (до 5 кг)
  • Масса с упаковкой: 4,5 кг
  • Размер с упаковкой: 125х15х17 см