Журавль LSB-4JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Старший представитель в модельном ряду, ключевая особенность — максимальная высота стойки 3 метра, увеличенный размах треноги.

В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В LSB-4JS установлен пружинный амортизатор.

Полезная нагрузка: 4-7 кг

Высота стойки: от 112 до 300 см

Размах треноги: 106 см

Количество секций стойки: 3

Диаметр соединительной муфты стойки: 25 мм

Диаметр секций стойки: 30/35/40 мм

Диаметр ножек: 25 мм

Длина штанги: от 125 до 225 см

Диаметр соединительной муфты штанги: 1/4", 3/8", 5/8"

Масса крана: (стойки/перекладины) 4 кг (2,4 кг/1,6 кг)

Груз-противовес: мешок для песка (до 5 кг)

Масса с упаковкой: 4,5 кг

Размер с упаковкой: 125х15х17 см