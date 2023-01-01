Описание

Журавль LSB-4JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Старший представитель в модельном ряду, ключевая особенность — максимальная высота стойки 3 метра, увеличенный размах треноги.

В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В LSB-4JS установлен пружинный амортизатор.