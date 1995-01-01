Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. В сумку вмещаются три стойки (до 1 метра в сложенном положении). Мягкие стенки с наполнителем типа поролона защищают стойки от повреждений при неаккуратном обращении. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и т.д., рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг.

Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям.

Внутри сумки расположены три отсека с тканевыми перегородками для стоек. Мягкие стенки защитят содержимое от повреждения. Сумка легкая, компактная и удобная для переноски – размер 100х20х20 см, вес 1.06 кг.