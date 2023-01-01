Сумка для стоек Falcon Eyes LSB-40 PRO, 100 см
Код товара : УТ-00042944
Артикул : 27623
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.060
Описание
Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. В сумку вмещаются три стойки (до 1 метра в сложенном положении). Мягкие стенки с наполнителем типа поролона защищают стойки от повреждений при неаккуратном обращении. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и т.д., рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг.
Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям.
Внутри сумки расположены три отсека с тканевыми перегородками для стоек. Мягкие стенки защитят содержимое от повреждения. Сумка легкая, компактная и удобная для переноски – размер 100х20х20 см, вес 1.06 кг.