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Журавль Falcon Eyes LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком

  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
  • LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
Код товара:00000050300
Артикул:19734

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса.

В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.

Характеристики:

  • Полезная нагрузка 4-6 кг
  • Высота стойки от 80 до 182 см
  • Размах треноги 98 см
  • Количество секций стойки 2
  • Диаметр соединительной муфты стойки 25 мм
  • Диаметр секций стойки 30/35 мм
  • Диаметр ножек стойки 22 мм
  • Длина перекладины от 105 до 210 мм
  • Диаметр соединительной муфты перекладины 1/4", 3/8", 5/8"
  • Масса крана (стойки/перекладины) 4,7 кг (2,1 кг / 2,6 кг)
  • Груз-противовес мешок песка (до 5 кг)
  • Масса с упаковкой 5,6 кг
  • Размер с упаковкой 125х15х17 см

Комплектация

  • стойка
  • поперечная штанга
  • мешок для песка
  • руководство по эксплуатации