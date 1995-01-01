Журавль Falcon Eyes LSB-3JS, 182 см, до 6 кг, с мешком
Код товара:00000050300
Артикул:19734
Товар не найден
Характеристики
Вес5,6 кг
Размер упаковки125 х 15 х 17 см
Вес (брутто), кг5.600
Описание
Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса.
В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.
Характеристики:
- Полезная нагрузка 4-6 кг
- Высота стойки от 80 до 182 см
- Размах треноги 98 см
- Количество секций стойки 2
- Диаметр соединительной муфты стойки 25 мм
- Диаметр секций стойки 30/35 мм
- Диаметр ножек стойки 22 мм
- Длина перекладины от 105 до 210 мм
- Диаметр соединительной муфты перекладины 1/4", 3/8", 5/8"
- Масса крана (стойки/перекладины) 4,7 кг (2,1 кг / 2,6 кг)
- Груз-противовес мешок песка (до 5 кг)
- Масса с упаковкой 5,6 кг
- Размер с упаковкой 125х15х17 см
Комплектация
- стойка
- поперечная штанга
- мешок для песка
- руководство по эксплуатации