Журавль Falcon Eyes LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
Код товара : УТ-00023727
Артикул : 20253
8 930 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
7.800
Описание
Алюминиевая студийная стойка с перекладиной и противовесом – журавль в полном комплекте. Предназначена для установки студийных осветителей малого и среднего веса, для освещения сверху вниз, снизу вверх или под любым другим углом. Зажимы - металлические, установлен пружинный амортизатор. Противовес на 4.5 кг идет в комплекте. Софтбокс продается отдельно.
Характеристики:
- Полезная нагрузка 7 кг
- Высота стойки от 100 до 192 см
- Размах треноги 98 см
- Количество секций стойки 2
- Диаметр соединительной муфты стойки 25 мм
- Диаметр секций стойки 30/35 мм
- Диаметр ножек стойки 22 мм
- Длина перекладины от 125 до 230 см
- Количество секций перекладины 2
- Диаметр соединительной муфты перекладины 5/8" (в комплекте шпигот диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8")
- Вес без противовеса 3.3 кг (1.6 кг стойка, 1.7 кг перекладина)
- Вес груза-противовеса 4.5 кг
- Общий вес с упаковкой 7.8 кг
- Размер с упаковкой 125 х 16 х 17 см