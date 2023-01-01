Алюминиевая студийная стойка с перекладиной и противовесом – журавль в полном комплекте. Предназначена для установки студийных осветителей малого и среднего веса, для освещения сверху вниз, снизу вверх или под любым другим углом. Зажимы - металлические, установлен пружинный амортизатор. Противовес на 4.5 кг идет в комплекте. Софтбокс продается отдельно.