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Журавль Falcon Eyes LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом

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Код товара: УТ-00023727 Артикул: 20253 Код товара: УТ-00023727 Артикул: 20253 Вес (брутто), кг 7.800 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 7.800 Описание Алюминиевая студийная стойка с перекладиной и противовесом – журавль в полном комплекте. Предназначена для установки студийных осветителей малого и среднего веса, для освещения сверху вниз, снизу вверх или под любым другим углом. Зажимы - металлические, установлен пружинный амортизатор. Противовес на 4.5 кг идет в комплекте. Софтбокс продается отдельно. Характеристики: Полезная нагрузка 7 кг

Высота стойки от 100 до 192 см

Размах треноги 98 см

Количество секций стойки 2

Диаметр соединительной муфты стойки 25 мм

Диаметр секций стойки 30/35 мм

Диаметр ножек стойки 22 мм

Длина перекладины от 125 до 230 см

Количество секций перекладины 2

Диаметр соединительной муфты перекладины 5/8" (в комплекте шпигот диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8")

Вес без противовеса 3.3 кг (1.6 кг стойка, 1.7 кг перекладина)

Вес груза-противовеса 4.5 кг

Общий вес с упаковкой 7.8 кг

Размер с упаковкой 125 х 16 х 17 см Видео Наш обзор

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