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Журавль Falcon Eyes LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом

  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
  • LSB-2JS, 192 см, до 7 кг, с противовесом
Код товара:УТ-00023727
Артикул:20253

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Алюминиевая студийная стойка с перекладиной и противовесом – журавль в полном комплекте. Предназначена для установки студийных осветителей малого и среднего веса, для освещения сверху вниз, снизу вверх или под любым другим углом. Зажимы - металлические, установлен пружинный амортизатор. Противовес на 4.5 кг идет в комплекте. Софтбокс продается отдельно.

Характеристики:

  • Полезная нагрузка 7 кг
  • Высота стойки от 100 до 192 см
  • Размах треноги 98 см
  • Количество секций стойки 2
  • Диаметр соединительной муфты стойки 25 мм
  • Диаметр секций стойки 30/35 мм
  • Диаметр ножек стойки 22 мм
  • Длина перекладины от 125 до 230 см
  • Количество секций перекладины 2
  • Диаметр соединительной муфты перекладины 5/8" (в комплекте шпигот диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8")
  • Вес без противовеса 3.3 кг (1.6 кг стойка, 1.7 кг перекладина)
  • Вес груза-противовеса 4.5 кг
  • Общий вес с упаковкой 7.8 кг
  • Размер с упаковкой 125 х 16 х 17 см