Осветитель Falcon Eyes LP-384 LED Bi-color, светодиодный, 48 Вт, 3200-5600 К
Код товара : УТ-00039907
Артикул : 27376
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
48 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10–100%, плавная
Индекс CRI
95
Освещенность
1030 лк (1 м)
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
сетевой адаптер 220 В 50 Гц, в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
800 г
Вес (брутто), г
0.750
Описание
LP-384 LED Bi-color – легкие, простые в управлении безрамочные светодиодные осветители. Эти приборы с цветовой температурой, плавно регулируемой от 3200 до 5600 К, можно использовать в студии, чтобы сформировать выразительный светотеневой рисунок, например для фэшн-съемки или записи интервью. Но особенно отчетливо достоинства почти невесомой (всего 800 г) и неприхотливой модели проявляются при работе на выезде.
Матовая панель, закрывающая излучающую поверхность (350х250 мм), создает равномерный световой поток и однородное освещение без дополнительного рассеивающего фильтра. При этом мощности прибора достаточно, чтобы дополнить и, главное, скорректировать естественный свет или убрать с лиц ненужные тени, например при съемке на улице.
Экономный расход энергии – неотъемлемое качество биколорного прибора, у которого общее потребление энергии всегда меньше, чем у аналогичного моноколорного – помогает сберечь заряд аккумуляторов и продлить время автономной работы. Например, от 2 батарей типа NP-F емкостью по 6700 мА·ч прибор сможет непрерывно работать около 4 часов.
Цифровой дисплей с подсветкой отображает текущие значения яркости и цветовой температуры, которые плавно регулируются валкодером.
Кронштейн позволяет установить осветитель на любые стойки, штанги и другие опорные системы с посадочным местом 5/8”, отрегулировать его наклон в пределах 180° и осветить объект под нужным углом.
Пассивная система охлаждения позволяет использовать при съемке с одновременной записью звука.
Сумка с уплотненными стенками и наплечным ремнем служит для бережной транспортировки и хранения осветителя.