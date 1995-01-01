LP-384 LED Bi-color – легкие, простые в управлении безрамочные светодиодные осветители. Эти приборы с цветовой температурой, плавно регулируемой от 3200 до 5600 К, можно использовать в студии, чтобы сформировать выразительный светотеневой рисунок, например для фэшн-съемки или записи интервью. Но особенно отчетливо достоинства почти невесомой (всего 800 г) и неприхотливой модели проявляются при работе на выезде.

Матовая панель, закрывающая излучающую поверхность (350х250 мм), создает равномерный световой поток и однородное освещение без дополнительного рассеивающего фильтра. При этом мощности прибора достаточно, чтобы дополнить и, главное, скорректировать естественный свет или убрать с лиц ненужные тени, например при съемке на улице.

Экономный расход энергии – неотъемлемое качество биколорного прибора, у которого общее потребление энергии всегда меньше, чем у аналогичного моноколорного – помогает сберечь заряд аккумуляторов и продлить время автономной работы. Например, от 2 батарей типа NP-F емкостью по 6700 мА·ч прибор сможет непрерывно работать около 4 часов.

Цифровой дисплей с подсветкой отображает текущие значения яркости и цветовой температуры, которые плавно регулируются валкодером.

Кронштейн позволяет установить осветитель на любые стойки, штанги и другие опорные системы с посадочным местом 5/8”, отрегулировать его наклон в пределах 180° и осветить объект под нужным углом.

Пассивная система охлаждения позволяет использовать при съемке с одновременной записью звука.

Сумка с уплотненными стенками и наплечным ремнем служит для бережной транспортировки и хранения осветителя.