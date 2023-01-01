Описание

Falcon Eyes LHPAT-26-1 – флуоресцентный осветитель со стандартным патроном Е27 и рефлектором (диаметр 26 см). Преимуществом этого осветителя является низкое энергопотребление и малое тепловыделение, цветовая температура лампы из комплекта соответствует дневному свету 5500К (возможна установка флуоресцентных ламп с другой цветовой температурой). Рефлектор с матовой поверхностью для равномерного распределения светового пятна и плавного перехода от центра к краям. Осветитель устанавливается на стойку со стандартным креплением 5/8", кронштейн с поворотной муфтой, предусмотрено отверстие для установки зонта. Рефлектор изготовлен из алюминия толщиной 0,5 мм, корпус и кронштейн из ударопрочного пластика.