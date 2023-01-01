Осветитель Falcon Eyes LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см
Код товара : УТ-00015342
Артикул : 14788
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
40 Вт
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
да, 220 В 60 Гц
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
500 г
Вес (брутто), г
0.500
Комплектация
патрон, рефлектор 26 см, лампа
Описание
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – флуоресцентный осветитель со стандартным патроном Е27 и рефлектором (диаметр 26 см). Преимуществом этого осветителя является низкое энергопотребление и малое тепловыделение, цветовая температура лампы из комплекта соответствует дневному свету 5500К (возможна установка флуоресцентных ламп с другой цветовой температурой). Рефлектор с матовой поверхностью для равномерного распределения светового пятна и плавного перехода от центра к краям. Осветитель устанавливается на стойку со стандартным креплением 5/8", кронштейн с поворотной муфтой, предусмотрено отверстие для установки зонта. Рефлектор изготовлен из алюминия толщиной 0,5 мм, корпус и кронштейн из ударопрочного пластика.
- Патрон: Е27
- Мощность лампы: 40 Вт
- Кол-во ламп: 1
- Регулировка яркости: нет
- Рефлектор: 26 см