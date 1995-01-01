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Осветитель Falcon Eyes LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см

  • LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см
  • LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см
  • LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см
  • LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см
  • LHPAT-26-1, флуоресцентный, 40 Вт, c отражателем 26 см
Код товара:УТ-00015342
Артикул:14788

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes LHPAT-26-1 – флуоресцентный осветитель со стандартным патроном Е27 и рефлектором (диаметр 26 см). Преимуществом этого осветителя является низкое энергопотребление и малое тепловыделение, цветовая температура лампы из комплекта соответствует дневному свету 5500К (возможна установка флуоресцентных ламп с другой цветовой температурой). Рефлектор с матовой поверхностью для равномерного распределения светового пятна и плавного перехода от центра к краям. Осветитель устанавливается на стойку со стандартным креплением 5/8", кронштейн с поворотной муфтой, предусмотрено отверстие для установки зонта. Рефлектор изготовлен из алюминия толщиной 0,5 мм, корпус и кронштейн из ударопрочного пластика.

  • Патрон: Е27
  • Мощность лампы: 40 Вт
  • Кол-во ламп: 1
  • Регулировка яркости: нет
  • Рефлектор: 26 см