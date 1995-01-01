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Патрон Falcon Eyes LH-27SU для лампы - вспышки и зонта

  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
  • LH-27SU для лампы - вспышки и зонта
Код товара:УТ-00016074
Артикул:14881

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes LH - 27SU — патрон для лампы-вспышки на поворотном кронштейне с отверстием для установки зонта. В патрон устанавливаются ведомые вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS - 50MR, SS - 66 и SS - 88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27, каждый патрон включается независимо. В кронштейн патрона устанавливаются зонты серий UB, UR и URN фирмы Falcon Eyes, а также зонты других производителей. Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220В 50Гц. Устанавливается на стандартный стоечный палец или штангу с диаметром крепления 5/8".