Описание

Фотобокс LFPB-4 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 120х120х120 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.