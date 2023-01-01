Описание

Комплект Falcon Eyes LFPB-3 LED KIT предназначен для предметной фото- или видеосъемки. Он включает в себя быстроскладной фотобокс 76х76х76см, три осветителя LH-E27 со светодиодными лампами и несъемными складными софтбоксами, три стойки L-4150 для установки осветителей, перекладину LSB-3150 с муфтой-зажимом, мешок для песка SP-DG3150 и сумку для хранения и транспортировки комплекта.

Комплект подходит для съемки товаров для каталога интернет-магазина, рекламных материалов, предметов в стиле «флэтлэй», изделий «хэнд мейд» и много другого, что поместится в фотобокс. Кроме того, осветители могут использоваться отдельно в фото- или видеосъемке более крупных предметов и даже людей, составляя классическую схему освещения, состоящую из нескольких источников света.

Быстроскладной фотобокс PBF-3

Быстроскладной фотобокс изготовлен из белой светопропускающей синтетической ткани натянутой на металлические упругие и гибкие ребра каркаса. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение предмета, находящегося внутри бокса, и даже добиться бестеневых фотоснимков. Это сэкономит время на постобработку фотографий и позволяет организовать «конвейер» при съемке однородных вещей

В комплект входит набор фонов (черный, белый, красный, синий) и чехол для транспортировки.

Студийный осветитель LH-E27x1 с несъемным софтбоксом

Студийный осветитель LH-E27x1 со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500К и цветопередачей CRI>90. Источник света лампы закрыт матовым пластиковым диффузором диаметром 15 см, который рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом и возможность использования без дополнительных тканевых рассеивателей.

Прямоугольный несъемный софтбокс размером 50х70 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя(патрона). Софтбокс раскрывается по принципу зонта – просто потяните кольцо вверх. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Софтбокс укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на «липучку». Осветители и софтбоксы упаковываются в комплектные чехлы.

Осветительная стойка L-4150

Осветитель с софтбоксом устанавливается на стойке L-4150, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8 дюйма. Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 см до 190 см. Удлинение происходит за счет выдвижения алюминиевых трубок, составляющих три телескопические секции диаметром 16/19/22 мм. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью «трещотки» от -90°до +90°(ограничивается только размерами софтбокса).

Перекладина LSB-3150, муфта-зажим и мешок с песком SP-DG3150

Перекладина LSB-3150 с несъемным шпиготом 5/8" и муфта-зажим для крепления помогают превратить осветительные стойки в стойки-краны или"журавли". Они используются для размещения осветителя под любым углом, в любом направлении, и в то же время выводят его из кадра. Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых труб диаметром 25/22 мм, и ее длина варьируется от 77 до 140 см. В комплект входит двойной мешок для песка, используемый в качестве противовеса грузу.

Сумка для хранения и транспортировки

Сумка из полиэстера Оксфорд (Oxford) с полужесткими стенками предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Внешние размеры сумки 82х38х34 см, что позволяет вместить комплект студийных осветителей, стоек и аксессуаров к ним.

Комплект быстро разбирается и собирается, укладывается в сумку и имеет вес не более 7 кг, что делает его удобным в использовании не только в студии, но и на выездных съемках.