Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.

Размер в рабочем состоянии: 90х90х90 см

Диаметр в сложенном состоянии: 40 см

Вес (с чехлом): 1.9 кг