Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3, 90 х 90 х 90 см
Код товара:УТ-00007682
Артикул:15092
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.900
Описание
Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.
Размер в рабочем состоянии: 90х90х90 см
Диаметр в сложенном состоянии: 40 см
Вес (с чехлом): 1.9 кг