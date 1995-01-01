Фотобокс LFPB-2 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 60 х 60 х 60 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка.

Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.