Фотобокс Falcon Eyes LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
Код товара : УТ-00009287
Артикул : 15091
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.900
Описание
Фотобокс LFPB-2 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 60 х 60 х 60 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка.
Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.