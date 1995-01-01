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Фотобокс Falcon Eyes LFPB-2, 60 х 60 х 60 см

  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
  • LFPB-2, 60 х 60 х 60 см
Код товара:УТ-00009287
Артикул:15091

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотобокс LFPB-2 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 60 х 60 х 60 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка.

Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.