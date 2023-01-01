Комплект для предметной съемки Falcon Eyes LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
Код товара : УТ-00067084
Артикул : 20076
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Комплект LFPB-1 kit на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.
Фотобокс размером 40х40х40 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 40 Вт (эквивалент, цветовая температура 5500К). Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см.