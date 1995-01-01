Комплект LFPB-1 kit на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.

Фотобокс размером 40х40х40 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 40 Вт (эквивалент, цветовая температура 5500К). Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см.