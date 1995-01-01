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Комплект для предметной съемки Falcon Eyes LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см

  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
  • LFPB-1 kit, флуоресцентный, 2х40 Вт, фотобокс 40 см
Код товара:УТ-00067084
Артикул:20076

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект LFPB-1 kit на базе фотобокса с флуоресцентными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.

Фотобокс размером 40х40х40 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 40 Вт (эквивалент, цветовая температура 5500К). Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см.