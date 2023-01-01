Описание

Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.

Размер 40х40х40 см, диаметр в сложенном состоянии 25 см, быстрораскладывающийся.

Вес: 560 г

Комплектация: фотобокс, передняя стенка с прорезью для объектива, тканевый фон (красный, синий, черный, белый), чехол.