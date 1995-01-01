Фотобокс Falcon Eyes LFPB-1, 40 х 40 х 40 см

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Код товара: УТ-00008302 Артикул: 15090 Код товара: УТ-00008302 Артикул: 15090 Вес 560 г Вес (брутто), кг 0.560 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 560 г Вес (брутто), кг 0.560 Описание Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки. Размер 40х40х40 см, диаметр в сложенном состоянии 25 см, быстрораскладывающийся. Вес: 560 г Комплектация: фотобокс, передняя стенка с прорезью для объектива, тканевый фон (красный, синий, черный, белый), чехол. Видео Наш обзор

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