Фотобокс Falcon Eyes LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
Код товара:УТ-00008302
Артикул:15090
Товар не найден
Характеристики
Вес560 г
Вес (брутто), кг0.560
Описание
Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.
Размер 40х40х40 см, диаметр в сложенном состоянии 25 см, быстрораскладывающийся.
Вес: 560 г
Комплектация: фотобокс, передняя стенка с прорезью для объектива, тканевый фон (красный, синий, черный, белый), чехол.