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Фотобокс Falcon Eyes LFPB-1, 40 х 40 х 40 см

  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
  • LFPB-1, 40 х 40 х 40 см
Код товара:УТ-00008302
Артикул:15090

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.

Размер 40х40х40 см, диаметр в сложенном состоянии 25 см, быстрораскладывающийся.

Вес: 560 г

Комплектация: фотобокс, передняя стенка с прорезью для объектива, тканевый фон (красный, синий, черный, белый), чехол.