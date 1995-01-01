Falcon Eyes LedPRO-M 30 Bi-color – компактная накамерная биколорная светодиодная панель для создания яркого и равномерного освещения при фото- и видеосъемке. Осветитель справится с недостатком освещения в небольшой или домашней студии, даст дополнительную подсветку в помещении и на улице. Благодаря своей универсальности и компактности осветитель подойдет для использования в репортажной, коммерческой, свадебной и других видах съемки.

Световая панель с 288 SMD-светодиодами (144 теплого белого и 144 холодного белого света) закрыта матовым рассеивающим фильтром, который позволяет получить мягкий cветотеневой рисунок.

Осветитель выдает свет с регулируемой яркостью 10-100% и цветовой температурой 3200°K…5600°К. Шаг регулировки цветовой температуры 100К предоставляет выбор в диапазоне от «теплого» белого до «холодного дневного» света. Это поможет подобрать необходимый уровень освещения и сочетать его с другими источниками света. «Дневной» белый с цветовой температурой 5600 К свет будет соответствовать естественным источникам света (таким как свет от окна) или профессиональному искусственному свету (другими осветителями и вспышками). Цветовая температура 3200 К будет сочетаться по цвету с лампами накаливания и создавать соответствующее настроение в кадре.

Индекс цветопередачи CRI≥95 дает возможность получать кадры в реалистичных цветах с хорошим уровнем цветопередачи и сокращает время постобработки.

Управление осветителем осуществляется четырьмя кнопками: включения/выключения питания, переключения режимов настройки мощности/цветовой температуры/установки канала ДУ и кнопками увеличения и уменьшения параметра. Текущие параметры отображаются на ярком ЖК-дисплее и сохраняются даже после выключения устройства. Пользователь легко вернется к работе после перерыва без перенастройки света.

Осветительный прибор с системой беспроводного управления также может настраиваться при помощи пульта дистанционного управления RC-01 на расстоянии 30 метров на 99 каналах. Дополнительно приобретаемый пульт ДУ включает и выключает осветитель, регулирует яркость и цветовую температуру. На экране пульта отобразятся текущие параметры. Благодаря пульту ДУ, можно задавать параметры как одного прибора, так и нескольких осветителей разных серий. Например, управлять Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color без комплектного пульта управления или Falcon Eyes Studio LED COB 120 BP с пультом ДУ в комплекте.

LedPRO-M 30 Bi-color предусматривает два типа питания – от двух съемных аккумуляторных батарей NP-F или от внешнего сетевого адаптера (аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно).

Корпус осветителя изготовлен из легкого и прочного авиационного алюминия и оснащен съемными четырехлепестковыми металлическими шторками. Шторки служат для сужения и перенаправления светового потока, ограничения излишней световой засветки и создания световых эффектов, а также предохраняют световую панель от повреждений во время транспортировки.

На трех сторонах корпуса панели расположены резьбовые отверстия для винта 1/4 дюйма для вертикальной или горизонтальной установки осветителя. Наклонный кронштейн с адаптером «башмак» имеет для винт с резьбой 1/4 дюйма для крепления к корпусу осветителя и резьбовое отверстие 1/4 дюйма в основании. Такая конструкция устанавливается на камеру, риг, осветительную стойку и любой держатель с винтом 1/4 дюйма или креплением «башмак». В комплект также входит съемная рукоятка для удерживания осветителя в руке.