Осветитель Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color, светодиодный, накамерный, 3200-5600К
Код товара:УТ-00057200
Артикул:28473
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность15 Вт
Дистанционное управлениепульт ДУ RC-01, 99 каналов (в комплект не входит)
Работа от аккумулятораSony NP-F – 2 шт (в комплект не входят)
Работа от сети13-17В сетевой адаптер DC (в комплект не входит)
Размеры250х95х28мм
Описание
Осветитель может устанавливаться на «башмак» камеры или осветительную стойку и подходит для репортажной, свадебной, предметной и других видов фото или видеосъемок.
Нейтральный рассеиватель делает свет более мягким и защищает светодиоды от случайного повреждения во время съемки или транспортировки.
Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».