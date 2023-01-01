Описание

Осветитель может устанавливаться на «башмак» камеры или осветительную стойку и подходит для репортажной, свадебной, предметной и других видов фото или видеосъемок.

Нейтральный рассеиватель делает свет более мягким и защищает светодиоды от случайного повреждения во время съемки или транспортировки.

Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».