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Осветитель Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color, светодиодный, накамерный, 3200-5600К

Код товара:УТ-00057200
Артикул:28473

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Осветитель может устанавливаться на «башмак» камеры или осветительную стойку и подходит для репортажной, свадебной, предметной и других видов фото или видеосъемок.

Нейтральный рассеиватель делает свет более мягким и защищает светодиоды от случайного повреждения во время съемки или транспортировки.

Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».