Осветитель Falcon Eyes LedPRO-M 15 Bi-color, светодиодный, накамерный, 3200-5600К
Код товара : УТ-00057200
Артикул : 28473
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
15 Вт
Дистанционное управление
Есть
Работа от сети
13-17В сетевой адаптер DC (в комплект не входит)
Описание
Осветитель может устанавливаться на «башмак» камеры или осветительную стойку и подходит для репортажной, свадебной, предметной и других видов фото или видеосъемок.
Нейтральный рассеиватель делает свет более мягким и защищает светодиоды от случайного повреждения во время съемки или транспортировки.
Отверстие с резьбой 1/4" в нижней части корпуса осветителя предназначается для установки на осветительную стойку, штатив, держатель или комплектный кронштейн-адаптер для «башмака».