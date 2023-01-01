Стойка Falcon Eyes L-850/B, 7-85 см
Код товара : УТ-00058399
Артикул : 26651
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Портативная и лёгкая стойка Falcon Eyes L-850/B предназначена для установки различного студийного оборудования (LED осветители, моноблоки, перекладины для фонов и отражателей и др.) на высоте до 85 см.
Съёмная телескопическая колонна стойки: двухсекционная, изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 19 и 23 мм. Длинна колонны в сложенном состоянии — 47 см, максимальная длина — 79 см. На концах колонны расположены латунные шпиготы с винтами 1/4 и 3/8 дюйма.
Ножки стойки — складные. В сложенном виде — три ножки стойки занимают объём, сопоставимый с телескопической колонной стойки. Размах ножек в рабочем положении составляет 62 см. На концах ножек расположены резиновые наконечники. Материал ножек — сталь. Для установки стойки вплотную к стене необходимо поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.
Надёжность: все элементы стойки (центральная колонна, винтовые фиксаторы, ножки, шпиготы) изготовлены из металла.
В основании стойки находится глухое отверстие для шпигота 5/8 дюйма с винтом для фиксации. Колонна со шпиготом устанавливается в это отверстие и фиксируется металлическим барашком.
Для максимально низкой установки осветительного оборудования, колонну необходимо вытащить из основания и используя комплектный двухсторонний шпигот 5/8″ с винтами с резьбой 1/4″ и 3/8″ — установить оборудование на нём вместо колонны. Но даже если и этой высоты будет много, шпигот можно вкрутить непосредственно в одну из ножек — для этого на ней есть отверстие с резьбой 3/8 дюйма.
Характеристики
- Максимальная высота: 85 см
- Минимальная высота с установкой на колонну: 54 см
- Минимальная высота с установкой на ножки: 7 см
- Размах ног: 62 см
- Длина в сложенном виде: 47 см
- Крепление: шпигот 5/8"
- Материал: сталь, алюминиевый сплав, латунь, резина
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Вес: 1.25 кг