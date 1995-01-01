Портативная и лёгкая стойка Falcon Eyes L-850/B предназначена для установки различного студийного оборудования (LED осветители, моноблоки, перекладины для фонов и отражателей и др.) на высоте до 85 см.

Съёмная телескопическая колонна стойки: двухсекционная, изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 19 и 23 мм. Длинна колонны в сложенном состоянии — 47 см, максимальная длина — 79 см. На концах колонны расположены латунные шпиготы с винтами 1/4 и 3/8 дюйма.

Ножки стойки — складные. В сложенном виде — три ножки стойки занимают объём, сопоставимый с телескопической колонной стойки. Размах ножек в рабочем положении составляет 62 см. На концах ножек расположены резиновые наконечники. Материал ножек — сталь. Для установки стойки вплотную к стене необходимо поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Надёжность: все элементы стойки (центральная колонна, винтовые фиксаторы, ножки, шпиготы) изготовлены из металла.

В основании стойки находится глухое отверстие для шпигота 5/8 дюйма с винтом для фиксации. Колонна со шпиготом устанавливается в это отверстие и фиксируется металлическим барашком.

Для максимально низкой установки осветительного оборудования, колонну необходимо вытащить из основания и используя комплектный двухсторонний шпигот 5/8″ с винтами с резьбой 1/4″ и 3/8″ — установить оборудование на нём вместо колонны. Но даже если и этой высоты будет много, шпигот можно вкрутить непосредственно в одну из ножек — для этого на ней есть отверстие с резьбой 3/8 дюйма.

Характеристики