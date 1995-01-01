Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST.0, 290 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
Код товара:00000050298
Артикул:24820
Товар не найден
Характеристики
Вес2.5 кг
Вес (брутто), кг2.800
Размеры113 х 98 см
Описание
Falcon Eyes
Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при ослаблении зажимов секций. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали, зажимы и крестовины - алюминиевый сплав, рукоятки - ABS пластик.
- Максимальная высота, см: 290
- Минимальная высота, см: 113
- Длина в сложенном состоянии, см: 95
- Размах треноги (S), см: 97
- Максимальная нагрузка, кг: 7
- Материал стойки: сталь
- Количество секций: 3
- Амортизатор: пружина
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Материал фиксаторов: металл
- Диаметр ножек, мм: 22
- Диаметр секций, мм: 25/30/35
- Крепежный адаптер, дюйм: 5/8
- Установка адаптера горизонтально: нет
- Резьба, дюйм: 1/4
- Вес стойки, кг: 2.5
Комплектация:
- Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST.0
- Шаровая миниголова
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон