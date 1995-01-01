Falcon Eyes FEL-2900ST.0 — стальная стойка-тренога со съемной шаровой головкойой для виде- и фотостудий, позволяющей устанавливать не только студийные осветители, но и аксессуары со стандартным штативным гнездом 1/4" (накамерные вспышки, светодиодные панели, микрофоны и так далее), а также регулировать их угол наклона. Модель выпущена на замену L-2900ST.

Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при ослаблении зажимов секций. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали, зажимы и крестовины - алюминиевый сплав, рукоятки - ABS пластик.

Максимальная высота, см: 290

Минимальная высота, см: 113

Длина в сложенном состоянии, см: 95

Размах треноги (S), см: 97

Максимальная нагрузка, кг: 7

Материал стойки: сталь

Количество секций: 3

Амортизатор: пружина

Зажимы-фиксаторы: винтовые

Материал фиксаторов: металл

Диаметр ножек, мм: 22

Диаметр секций, мм: 25/30/35

Крепежный адаптер, дюйм: 5/8

Установка адаптера горизонтально: нет

Резьба, дюйм: 1/4

Вес стойки, кг: 2.5

Комплектация: