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Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST.0, 290 см, до 7 кг, пружинный амортизатор

  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
  • FEL-2900ST.0, 260 см, до 7 кг, пружинный амортизатор
Код товара:00000050298
Артикул:24820

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes FEL-2900ST.0 — стальная стойка-тренога со съемной шаровой головкойой для виде- и фотостудий, позволяющей устанавливать не только студийные осветители, но и аксессуары со стандартным штативным гнездом 1/4" (накамерные вспышки, светодиодные панели, микрофоны и так далее), а также регулировать их угол наклона. Модель выпущена на замену L-2900ST.

Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при ослаблении зажимов секций. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали, зажимы и крестовины - алюминиевый сплав, рукоятки - ABS пластик.

  • Максимальная высота, см: 290
  • Минимальная высота, см: 113
  • Длина в сложенном состоянии, см: 95
  • Размах треноги (S), см: 97
  • Максимальная нагрузка, кг: 7
  • Материал стойки: сталь
  • Количество секций: 3
  • Амортизатор: пружина
  • Зажимы-фиксаторы: винтовые
  • Материал фиксаторов: металл
  • Диаметр ножек, мм: 22
  • Диаметр секций, мм: 25/30/35
  • Крепежный адаптер, дюйм: 5/8
  • Установка адаптера горизонтально: нет
  • Резьба, дюйм: 1/4
  • Вес стойки, кг: 2.5

Комплектация:

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2900ST.0
  • Шаровая миниголова
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон