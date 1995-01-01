Описание

Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT – это базовый комплект для студийной фото- или видеосъемки, в который входят 2 четырехламповых осветителя LH-E27х4 с софтбоксами и стойками L-2000. Софтбоксы создают мягкий рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 50х70 см позволяет составить классическую световую схему в предметной или портретной съемке. Комплект не потребует специальных навыков и подойдет для фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии.

Студийный четырехламповый осветитель LH-E27х4 выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 100 Вт. Цветовая температура 5500 К и цветопередача CRI>90 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На тыльной стороне 4-х лампового осветителя размещаются два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, регулируется мощность: включение одной группы ламп дает половину мощности, включение двух групп – полную мощность. Такая простая схема управления светом будет понятна даже новичку.

Осветитель наклоняется ступенчато в пределах от -90° до +90° (ограничивается только габаритами софтбокса), а положение угла наклона фиксируется винтом.

Прямоугольный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см натягивается при помощи 4-х металлических спиц с наконечниками – один конец спицы вставляется в отверстие на корпусе ламповой панели, а другой конец в кармашек купола. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью, которая является рефлектором. В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки. Софтбоксы быстро собираются и разбираются, упаковываются в чехол.

Осветитель крепится на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8” и фиксируется винтом. Максимальная высота стойки 200 см, минимальная – 75 см. Алюминиевые трубки складных телескопических секции диаметром 15/18/22 мм фиксируются винтовыми зажимами