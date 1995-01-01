Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT служит для формирования «мягкого» светового потока для освещения предметов и сцены во время фото- или видеосъемки. Быстрая настройка, простота сборки и достаточная мощность осветителя позволяют комплекту использоваться как универсальный источник света в студии или на выезде. Благодаря регулируемой яркости (2/5 мощности, 3/5 мощности, полная) осветитель может служить источником рисующего или заполняющего света во время записи любых видеороликов, стримингов, мастер-классов, предметной или портретной съемки.

В комплект входят: пятиламповый патрон-осветитель LH-E27х5, съемный софтбокс 50х70 см и стойка 188 см.

Студийный светитель LH-E27х5 представляет собой корпус с пятью патронами, в которые устанавливаются специализированные светодиодные лампы ML-18 LED с цоколем Е27 и форм-фактором обычных ламп накаливания. Лампы, применяемые в комплекте, выдают сбалансированный дневной свет с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередичи CRI>90. Это позволяет вести съемку с постоянной цветовой температурой, без изменения баланса белого и мерцания (flicker free). Светодиодные лампы — экономичные, долговечные и не требуют частой замены.

Осветитель регулируется при помощи двух переключателя, один из которых включает или выключает группу из двух ламп, расположенных горизонтально, а другой – группу из трех ламп, расположенных вертикально. Таким образом, регулируется яркость светового потока, включение двух групп выдает световой поток полной мощности с освещенностью 2400 лк (замеры проводились на расстоянии 1 м, с софтбоксом без рассеивателя). Осветитель питается от сети 220 В и имеет стандартный кронштейн с «трещоткой» для установки на стойки с креплением 5/8".

Использование комплектного прямоугольного софтбокса 50х70 см позволяет сделать световой поток равномерным и направленным, что достигается за счет достаточной глубины софтбокса 40 см и белого тканевого рассеивателя. Многократно отражаясь от внутренней серебристой поверхности софтбокса, свет проходит через тканевый рассеиватель и становится «мягким». Комплект освещает объект равномерно, без излишних пересветов и теней.

Софтбокс собирается непосредственно на корпусе осветителя. Для этого необходимо вставить 4 спицы каркаса в отверстия на корпусе ламповой панели и натянуть тент софтбокса. Тканевый рассеиватель надевается на передний край софтбокса и закрепляется «липучками».

Ламповый осветитель с софтбоксом устанавливается на комплектную осветительную стойку, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8”, и фиксируется винтом. Максимальная высота стойки 188 см, минимальная – 85 см. Алюминиевые трубки складных телескопических секции диаметром 22/19/16 мм фиксируются винтовыми зажимами.

Характеристики софтбокса:

Отверстие для установки на шпигот 5/8”

5/8” Размеры софтбокса 70х50 см

70х50 см Глубина софтбокса 40 см

40 см Материал спиц Металл

Металл Диффузор тканевый рассеиватель

Характеристики стойки:

Высота стойки максимальная 188 см

188 см Высота стойки минимальная 85 см

85 см Количество секций 3

3 Диаметр секций 22/19/16 мм

22/19/16 мм Материал секций алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Тип зажимов винтовые

винтовые Крепежный адаптер 5/8" (с резьбой 1/4”)

5/8" (с резьбой 1/4”) Длина стойки в сложенном виде 69 см

Прочие характеристики: