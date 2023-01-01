Описание

Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два патрона LH-E27х1 со складными (несъемными) софтбоксами, два патрона LH-27SU с четырьмя комплектными зонтами (белым рассеивающим и серебристым светоотражающих к каждому патрону), 4 стойки L-2000 высотой 75-200 cм для установки осветителей, 2 стойки L-2000 с перекладиной LSB-425 для крепления комплектных цветных фонов, сумка для хранения и переноски G-006.

Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями суммарной мощностью 100 Вт в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов, где требуется не только фотографическая точность, но и создание световых акцентов, настроения, тона.

С этим комплектом возможно создание и виртуальной студии с использованием технологии «хромакей»: два источника рассеянного света равномерно подсветят экран, состоящий из двух стоек с перекладиной и натянутого комплектного фона. А два других источника света с фотозонтами отделят ведущего или актера от фона при помощи направленного на него (заливающего) светового потока.

Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см прикреплен к корпусу осветителя и раскрывается по принципу зонта – достаточно потянуть кольцо вверх от себя. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью и используется как рефлектор. В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки.

Осветители LH-27SU также комплектуются мощными светодиодными лампами ML-25 FL LED, их совместное использование со сферическими фотозонтами UR-32 диаметром 75 см позволяет создать управляемый световой поток. В комплекте каждого осветителя имеются рассеивающий зонт, благодаря которому достигается равномерный световой поток за счет освещения на просвет, и светоотражающий зонт с серебристой фактурной поверхностью для более сфокусированного жесткого освещения.

Осветители устанавливаются на стойки L-2000 через стандартный шпигот 5/8” с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно точно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм с винтовыми зажимами. Также можно ступенчато менять угол наклона осветителя в пределах от -90° до +90° (ограничивается только габаритами софтбокса).

В комплект входят три фотофона: белый, черный и зеленый, который может использоваться для съемки по технологии хромакей. Фоны размером 1.6х3 м изготавливаются из нетканого материала – флизелина. Такие фоны можно равномерно осветить, они устойчивы к износу и загрязнению. Фоны закрепляются на составную перекладину LSB-425 при помощи трех клипс. Длина перекладины, состоящей из четырех секций, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами, изменяется от 1.50 до 3.0 м. Перекладина крепится к двум стойкам L-2000, конструкция которых аналогична стойкам для крепления осветителей. Для соединения с перекладиной на конце стойки предусмотрен наконечник с резьбой и гайка-барашек. Чехол для хранения стоек и перекладины входит комплект.

Комплектация: