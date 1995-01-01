Комплект Falcon Eyes KeyLight 425LED SB6080 – универсальный источник мягкого «дневного» света с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередачи CRI≥88. Несмотря на небольшую потребляемую мощность ламп 4х25Вт, осветитель выдает яркий равномерный световой поток с освещенностью до 2500 лк (на расстоянии 1 м, без рассеивателя). В комплект входит четырехламповый патрон-осветитель LH-E27х4 со светодиодными лампами ML-25 LED, съемный складной софтбокс 60х80 см и стойка.

Благодаря простому управлению, быстрой установке и мобильности, комплекты KeyLight заслужили популярность при использовании как в профессиональных съемках в студиях, так и при записи блогов, мастерклассов и стримингов у тех, кто ранее не имел дело с профессиональным светом.

Студийный четырехламповый осветитель LH-E27х4 представляет собой корпус с четырьмя патронами, в которые устанавливаются светодиодные лампы ML-25 LED с цоколем Е27 и форм-фактором обычных ламп накаливания.

На задней панели находятся два переключателя, каждый из которых включает или выключает группу из 2 ламп. Таким образом, регулируется яркость светового потока: включение одной группы ламп дает половину мощности, включение двух групп – полную мощность. Осветитель питается от сети 220 В и имеет стандартный кронштейн с «трещоткой» для установки на стойки с креплением 5/8".

Софтбокс 60х80 см собирается непосредственно на корпусе осветителя – один конец металлической спицы вставляется в отверстие на корпусе ламповой панели, а другой конец в кармашек тента софтбокса.

Внутренняя серебристая фактурная поверхность софтбокса многократно переотражает поток света и может использоваться как рефлектор (без рассеивателя) для создания жесткого освещения с четкими контурами. Тканевый рассеиватель одевается на передний край софтбокса и закрепляется при помощи «липучки». С его помощью световой поток получается мягким, равномерным, имитирующий естественное освещение «от окна».

Софтбокс упаковывается в комплектный чехол.

Осветительная стойка с телескопической центральной колонной, на конце которой закреплен несъемныйый шпигот 5/8", предназначена для установки четырехлампового осветителя. Осветитель можно устанавливать на различной высоте, меняя высоту стойки от 85 до 188 см. Для этого алюминиевые трубки телескопических секций диаметром 22/19/16 мм выдвигаются и надежно фиксируются винтовыми зажимами.