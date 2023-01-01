Описание

Комплект Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-BG KIT предназначен для организации в студии или на выезде места для съемки с профессиональным освещением и фоном высотой до 2 метров. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами и несъемными складными софтбоксами, четыре стойки L-4150 (две для установки осветителей и две для установки фона), перекладину LSB-4150, комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый) с тремя клипсами CL-4150 и сумку LSB-4150 для хранения и транспортировки комплекта.

Комплект позволит создать виртуальную студию с использованием технологии «хромакей» на небольшой площади даже в домашних условиях. Один источник света подсветит экран, состоящий из двух стоек с перекладиной и натянутого комплектного фона. А другой источник света отделит ведущего или актера от фона при помощи направленного светового потока.

Студийный осветитель LH-E27x1 с несъемным софтбоксом

Студийный осветитель LH-E27x1 со светодиодной лампой ML-45LED мощностью 45 Вт производит световой поток с цветовой температурой 5500К и цветопередачей CRI>90. Источник света лампы закрыт матовым пластиковым диффузором диаметром 15 см, который рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное заполнение софтбокса светом и возможность использования без дополнительных тканевых рассеивателей. Прямоугольный несъемный софтбокс размером 50х70 см и глубиной 30 см прикреплен к корпусу осветителя. Софтбокс раскрывается по принципу зонта – просто потяните кольцо вверх. Купол софтбокса выполнен из специальной синтетической ткани с серебристой отражающей поверхностью. Софтбокс укомплектован внешним тканевым рассеивателем, который надевается на передний край тента и закрепляется на «липучку». Осветители и софтбоксы упаковываются в комплектные чехлы.

Осветительная стойка L-4150

Осветитель с софтбоксом устанавливается на стойке L-4150, на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8 дюйма. Положение осветителя можно регулировать, изменяя высоту стойки от 80 см до 190 см. Удлинение происходит за счет выдвижения алюминиевых трубок, составляющих три телескопические секции диаметром 16/19/22 мм. Угол наклона осветителя плавно регулируется с помощью «трещотки» от -90°до +90°(ограничивается только размерами софтбокса).

Комплект фонов и перекладина LSB-4150 для установки

В комплект входят три цветных фотофона FB-4150C: белый, черный и зеленый, который может использоваться для съемки по технологии хромакей. Фоны размером 1.6х3 м изготавливаются из нетканого материала – флизелина. Такие фоны можно равномерно осветить, они устойчивы к износу и загрязнению. Фоны закрепляются на составную перекладину LSB-4150 при помощи трех клипс CL-4150. Длина перекладины, состоящей из четырех секций, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами, можно составить перекладину длиной 1.4 или 2.0 метра.

Сумка LSB-4150 для хранения и транспортировки

Сумка LSB-4150 из полиэстера Оксфорд (Oxford) с полужесткими стенками предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Внешние размеры сумки 80х33х22 см, что позволяет вместить комплект студийных осветителей, стоек и аксессуаров к ним.

Комплект быстро разбирается и собирается, укладывается в сумку и имеет вес не более 6.7 кг, что делает его удобным в использовании не только в студии, но и на выездных съемках.

Комплектация